進口蛋爭議近日持續延燒，有多家參與政府雞蛋專案進口措施的貿易商發出聲明，盼外界別再抹黑、抹煞他們的努力。對此，資深媒體人謝寒冰砲轟，外界批評的是當初拒絕承認缺蛋的蔡政府和農業部長陳吉仲，真當大家是金魚腦嗎？

根據《自由時報》今（6）日報導，貿易商聯合聲明指出，在今年初缺蛋期間，他們努力利用各自的貿易能力和人脈資源，以求在最短時間內為台灣人民進口雞蛋，所以別再抹黑他們發國難財，這樣的指控實在太沉重，「只怕以後沒有人敢挺身而出，幫台灣度過難關」。

針對上述聲明內容，謝寒冰今在臉書發文質疑，真當大家是金魚腦嗎？她提到貿易商們說不要抹煞他們的努力，可外界在批評的，是當初拒絕承認缺蛋、說都是認知作戰導致問題更嚴重的蔡政府和陳吉仲。

許多網友也在謝寒冰的貼文下留言表示，「蔡政府一直說全世界都缺蛋，可是很多網友都曬國外的蛋」、「台灣的騙子越來越多了」、「只要戒了民進黨，萬事大吉」、「心中有鬼才會集體跳下來護駕」、「台灣人民真衰，盡是這種自私自利缺德的人環繞」、「金魚腦的愚民太多了」。