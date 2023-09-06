榮星花園公園是台北市知名生態公園，除了公園處高強度維護，更有一群志工全心投入奉獻，志工隊成立至今已經8年，本年度舉辦第7期志工培訓課程，吸引許多當地里民、市民朋友紛紛報名參與培訓，總計29名優秀學員參與特殊訓練課程，並達成現場巡守實習規定時數，順利完成受訓，2日辦理的志工授證典禮也圓滿落幕。

榮星花園公園是台北市螢火蟲復育三大公園之一，今年賞螢季創下近4000人次參觀紀錄，而且火金姑回娘家陣容一年比一年還盛大，讓民眾能在都會公園欣賞火金姑翩然起舞，是志工長期投入棲地維護的心血的珍貴成果。

台北市工務局公園處表示，台北市在公部門與當地里長、民間協會團體等攜手合作下，全力推動「公園生態化」，市民朋友願意以志工的力量投入現場實作及推廣，實為難能可貴。

公園處圓山公園管理所表示，榮星花園公園守護志工隊於2015年成立，迄今已經招募7期志工，志工團隊持續透過公民參與的力量，讓生態、環保觀念在地方穩健地紮根，就像顆火種點燃守護公園生態的熱忱，志工團隊之前已經累積59位志工，每一位志工都是生態觀察家，紀錄園區內動、植物的相關數據，讓榮星志工提供環境教育導覽時，講述的內容更能貼近一般民眾的生活。

公園處強調，棲地守護是永續性的任務，歡迎第七期志工加入，壯大志工隊陣容，一起為公園生態多樣性盡份心力。