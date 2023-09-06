今天下午員林又開始下雨，造成員草路旁多處山坡地，不敵連日豪雨土石鬆動，落石不斷，連山坡上的樹木都連根拔起。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

至少有3班客運延誤，公所派員協助清除，警消協助指揮交通。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

員林警分局表示，今天下午員林市員草路32公里處，強降雨致路邊邊坡滑動，路倒塌及土石滑落，導致員草路雙向交通中斷。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

雨彈來襲連日狂炸彰化，昨天員林滯洪池滿溢，多處淹水，今天下午員林又開始下雨，造成員草路旁多處山坡地，不敵連日豪雨土石鬆動，落石不斷，連山坡上的樹木都連根拔起，至少有3班客運延誤，公所派員協助清除，警消協助指揮交通。

大雨幾連狂炸彰化，彰化縣員林市員草路1棵大型路樹，因承受不住大雨襲擊，應聲倒塌，影響雙向車道，警方獲報到場協助交通管制，緊急通知相關單位前來處理，目前清潔隊正在全力排除。

員林警分局表示，今天下午員林市員草路32公里處，強降雨致路邊邊坡滑動，路倒塌及土石滑落，導致員草路雙向交通中斷，另外員水路1段103巷也因為強降雨，導致路段水深達20分，影響往來人車安全。

員林警分局說，員警堅守崗任護民安全，繼5日強降雨今下午持續守護民眾安全，並通知縣府工務處及公所派員搶修，並派員現場放置交通錐，拉起封鎖線派員管制交通，也提醒民眾注意行車安全、減速慢行，切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。