新竹市文化局長錢康明即將在9月11日去職。（本報資料照）

新竹市長高虹安被爆出入搭乘多輛高級私家車，市府則回應，是為節省市府資源，請友人協助，然而即將離開市府團隊的文化局長錢康明，卻在臉書指出，早在今年4月舉辦兒童藝術節，照片中的黑色保時捷就曾出現。

新竹市府在4日發布最新人事異動，其中包含副市長蔡麗清與文化局長錢康明都將於9月11日去職，錢後來也在臉書留下「全身而退安全下莊」8字，引發網友熱議。錢康明今又在臉書發文，指出早在今年4月舉辦兒童藝術節時，黑色保時捷就出現過。

他提到，當時一群人在路旁準備迎接市長時，忽然1輛黑色保時捷駛入，跳下1位身形嬌小的秘書後，它就開走了。然後在目視可見的不遠處，高虹安竟改從哪裡下車，於是一群人又再跑去迎接市長，反而引起現場更大騷動。

錢康明說，這不是法律或車子品牌問題，當幕僚讓市長改在遠處下車，想必是考量到觀感問題，這判斷完全正確，但必須說「方法拙劣」。他認為，與其遮掩高虹安從保時捷下車的事實，建議幕僚應讓市長原地點下車後，市長先向司機（朋友）道謝後，再步行入場。

或者，錢康明也建議，讓高虹安在很遠的地方先下車，再步行至會場，沿路還可以跟家長和孩子們問好，或者也可乘坐計程車到會場，甚至提到文化局有1輛17年的公務車，假日都可以借用，也提醒高的幕僚「注意細節、解決事件的源頭，就不用寫那麼多的回應文了」。