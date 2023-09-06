藝人Apple（黃暐婷）和牙醫男友趙國翔穩定交往3年半，常透過社群曬恩愛，感情幸福又甜蜜，今（6日）趙國翔發文透露已住院3天，並曬出躺在病床打點滴的照片，直言「工作太勞累，身體拉警報了」。

趙國翔透露自己住院第3天，身體已好多了，從原本發燒39.7度到現在慢慢降至37度，白血球數量也終於從18000多降到11000左右，他感謝醫師和護理師的無微不至照顧外，「也謝謝照顧我的女友、家人，來探望的朋友們還有電話訊息關心我的朋友們」。

他也表示生病之後才能真正理解病患的心情，並分享小趣事，「今天下午能夠暫停點滴到樓下洗頭真的是這三天最開心的事情，幫忙洗髮的姐姐很可愛，洗完頭堅持要幫我頭髮吹分邊，她說：你那麼帥要幫你弄好看一點，我說謝謝姐，真的沒關關係，我是住6樓的病人」。

Apple透露這幾天都到醫院照顧男友。（圖／取自Apple的IG）

賴國翔也向因為自己住院，而被改約的患者道歉，並喊話「我會盡力配合治療，讓自己康復，儘快回到工作崗位，請再等我一下，謝謝」。而Apple也在限時動態發文，表示「認真覺得身體健康好重要」，但也認不住虧男友太會挑時間生病住院。