警方指出，陳敏富平日熱心公益，主動參與地方上的各項事務和建設，近日受邀加入警方反詐、打詐、識詐的宣導活動。（警方提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市在地木雕藝術大師陳敏富於香山區西濱公路創辦工藝館，陳敏富歷年來得獎無數，日前竹市警第三分局邀請他加入反詐活動，陳敏富不但將工藝館作為宣導活動場地，還特別提供多項木雕紀念品做為識詐活動有獎徵答的禮物，並號召地方人士及木雕粉絲們共同參與。

陳敏富創辦的這間工藝館藏著他一輩子的精心創作，從不浪費一材一木的他，總會在完成作品後，將所剩餘的台灣檜木殘餘價值利用到淋漓盡致，重新雕塑出各類的小型紀念品賦予它新生命，分送給喜歡木雕藝術的人。

警方指出，陳敏富平日熱心公益，主動參與地方上的各項事務和建設，近日受邀加入警方反詐、打詐、識詐的宣導活動，會中，警方還邀來詐騙案件的被害人現身說法，將受害時的場景逐一還原，並分享受害後的心路歷程。

警三分局長林炎巨說，為提升政府防制詐欺犯罪能量，行政院推動打詐行動綱領1.5版，以積極提升政府打擊詐欺犯罪之成效，除在打擊詐欺犯罪著有績效外，平日更注重於防制面向，展開一系列宣導活動，這次結合木雕藝術也讓民眾留下深刻印象。