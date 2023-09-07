民眾黨總統候選人柯文哲今（7）日拋出安樂死議題。時代力量發言人余佳蒨表示，「尊嚴善終」是所有人的盼望，呼籲衛福部擴大討論、提出草案。

余佳蒨說，肯定柯文哲對安樂死合法化議題的正面回應，從知名主播傅達仁到國寶級雕刻家朱銘，社會大眾逐漸開啟對安樂死的討論。不論是目前已經通過的安寧緩和醫療，抑或是安樂死，我們都期盼，能夠讓重症患者擁有自主權，選擇更有尊嚴、更少苦痛的善終方式。

余佳蒨表示，台灣已經邁入高齡社會，如何尊嚴善終，是每一位國人都可能遇到的問題。為保障末期、重病患者善終權，台灣在 2019 年開始施行《病人自主權利法》 ，賦予民眾事先預立醫療決定的權利；2000 年更推動《安寧緩和醫療條例》，提供末期病人拒絕醫療措施的權利，但現行法規，仍無法讓身受病痛的人，擁有自主迎接死亡、守住生命尊嚴的權利。

余佳蒨指出，安樂死合法化在台灣已討論多年，除了攸關生命權，更觸碰到所謂的道德和醫療風險等問題。時代力量近期舉辦多場講座，凝聚專家學者與民眾意見，也將提出相關法案，呼籲朝野各黨，能廣泛持續和社會各界溝通，回應社會期待，在立法院的下個會期，再進一步，啟動相關立法、修法程序。