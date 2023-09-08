馬來西亞「鋼琴女神」李元玲人美又有性感身材，加上會彈鋼琴的才藝，讓她在IG擁有308萬粉絲，日前還來台開粉絲見面會。近日她卻突然在限時動態自曝受傷，曬出美腿照可見膝蓋上出現一大片瘀青，她無奈求救問過了3天瘀青沒好，甚至越來越黑怎麼辦，引來粉絲心疼回應，紛紛問她怎麼受傷的。

34歲李元玲被網友封為真人版娜美，好身材全來自不鬆懈的健身和控制飲食，今年6月她發文表示自己遭盜刷約27.99令吉（約186元新台幣），並分享存摺截圖卻問了打馬賽克，意外曝光了自己的天價存款，高達4036萬令吉（約2.67億元新台幣），她雖馬上刪照，仍引發討論。

李元玲自曝受傷。（圖／翻攝自cathrynli IG）

而李元玲人美，感情路卻不順，過去分享投資生意被前男友捲款潛逃，還有任男友外型看來忠厚老實，竟劈腿偷吃她的閨密，不僅私下愛去夜店把妹，還會稱所有女友都是自己送上門的，讓她相當心碎，令李元玲氣到曬出對方照片，呼籲大家小心渣男。

李元玲早年表示是鋼琴王子李雲迪的徒弟，李雲迪捲入嫖妓風波後，李元玲第一時間斷開師父強調兩人只是師生關係，沒有其他情愫，2021年她則自曝遇過潛規則，「被要求跟電影投資商喝酒陪睡，我拒絕了後立刻叫我買機票回馬來西亞，角色煲（泡）湯」，她拒絕後遭封殺，李元玲則曬出新聞截圖說：「如果我是因為拒絕陪睡而被封殺，那就封殺我吧～誰稀罕呢」。