大陸鋼琴王子李雲迪2021年因捲入嫖妓事件被全面封殺，他雖「被消失」在大陸演藝圈，仍常更新IG分享近況，今年更宣布要復出在澳洲舉行巡演。日前他久違現身，曬出數張人疑似在德國柏林的照片，可見他頂著招牌捲髮，整個人回春，變得更年輕、更有「星味」，但網友留言還是好奇這題，虧他：「你跟王（力宏）還有復合的可能嗎？」

現年40歲的李雲迪早年參加第十四屆蕭邦國際鋼琴比賽受矚目，之後他投入演藝圈，更收「鋼琴女神」李元玲為弟子，2021年李雲迪上綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》先是無緣無故被馬賽克消失，之後北京公安局在微博證實李雲迪涉嫌嫖娼被行政拘留，讓李雲迪形象聲譽跌落谷底，更有傳言指他並非初犯。

網友留言好奇這題。（圖／翻攝自yundimusicofficial IG）

當時李雲迪恩師、四川音樂學院教授但昭義關手機拒絕受訪，師兄歌揚則直言：「非常痛心也很惋惜」，許多粉絲也為他大好前程全毀感到遺憾，而近年他將演藝工作觸角伸往海外，先是在IG宣布將於今年展開國外新巡演，最近更久違曬出近照，可見他狀態不錯，在德國柏林街頭喝咖啡，似不受過去紛擾影響。

王力宏曾闢謠緋聞。（圖／翻攝自王力宏微博）

然而大多數酸民還是想起他過去和王力宏的緋聞，甚至問兩人有無復合可能，引來其他人回應：「這太直接了」、「勸刪。他們沒有任何關係」、「請不要發表這樣的評論」。而另一位主角王力宏2013年就曾正式闢謠烏龍緋聞，直言：「本來是不想寫這個微博因為太無聊了！但後來有太多新聞了，我決定還是自己寫免得真的有人被誤導。我是異性戀，李雲迪也是喜歡女生，所以宏迪到底是什麼情況？！或許只是開玩笑，只是娛樂新聞，但我還是希望大家能分辨什麼是真，什麼是胡扯！」