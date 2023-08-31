昨(30日)是全台國小、國中、高中的開學日，不少家長歷經漫長的兩個月暑假，都紛紛在社群網站慶祝送孩子回學校，辣媽小S也不例外，前一晚就在網上曬出自己熱舞影片，開心狂賀開學日，沒想到有酸民回應：「別把快樂建築在女兒們的痛苦上」，見此，小S也回應：「少說沒人性的話」。

小S近日在IG曬出自己在豪宅客廳熱舞燦笑的影片，寫下：「總算⋯⋯⋯⋯⋯明天開學了」，引來大女兒許曦文尷尬回一個「？」，小S則搞笑說：「媽媽開心，你們總算要回學校了」，另有網友認為小S把快樂建築在女兒的痛苦上，小S回嗆：「少說這種沒人性的話，暑假媽媽吃的苦可不少！現在只是回歸正常」。

小S回應網友。（圖／翻攝自elephantdee IG）

見此，有網友舉手問小S，如果女兒要逃課在家請假一星期會答應嗎？小S秒回：「報警」，另有人虧會不會遇到颱風立刻放颱風假？小S則說：「一心要向善，這個颱風不會造成任何威脅！大家都平安」，還有人問：「女兒看了情何以堪」，小S也強調：「我這2個月情何以堪」，更補充說自己以前也為女兒第一次上小學開學而感傷，「後來就因為假太長而哭！人生......」。

小S這個暑假特別帶著女兒到姊夫具俊曄的家鄉韓國旅遊，更被不少網友野生巧遇，網友透露小S面對合照要求一口答應，作風相當隨和，一家人感情相當溫馨，但不見大S陪同，對此，大S經紀人做出回應：「這趟行程是小S家族旅遊，連同徐媽一起去走走，本來就安排了韓國行程，具俊曄正好回韓國演出，很自然地就當地陪照顧家人」。