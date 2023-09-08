好萊塢脫口秀近期罷工影響，脫口秀紛紛停擺。沒想到「吉米法倫今夜秀」的吉米被員工控訴，長期以來用不健康、超時的工作環境壓榨員工，讓共事的人身心狀態越來越差；指控他在私下有時候會「暴走」，還說公司附屬一個「哭哭房」給員工宣洩壓力。對此，吉米承認錯誤並表示：「我真的很對不起」。

前員工出面爆料表示「大家都要看吉米臉色過日子」，搞得大家壓力超大，節目製作人一個換一個，工作環境高壓且讓人感到痛苦；甚至有前員工表示，吉米曾喝醉後才來彩排，表現跟態度都很差，這些都讓跟他共事的人感到折磨。對此，吉米法倫趕緊出來滅火：「這個節目的宗旨是為了讓每個人都快樂、開心，而不是讓你們感受到這樣的對待。」

這也讓人想起知名脫口秀「艾倫愛說笑」的艾倫狄珍妮在連續被爆「雙面人」、「態度惡劣」後黯然離開脫口秀一事。艾倫狄珍妮的脫口秀生涯曾如日中天，一度是脫口秀的指標，卻沒想到主持人連番被指控私下態度極其惡劣，也難怪吉米會趕緊出面道歉。