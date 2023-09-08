高雄市議會在圖書室設置「親子友善空間」，議長康裕成和副議長曾俊傑7日提前體驗，將擇日正式啟用，期盼提供親子貼心服務，不僅滿足市民到議會洽公或關心議政時的育兒需求，也打造職場友善空間。

議會親子友善空間規劃設置在圖書室，不僅有兒童繪本和書籍的滿滿書香，更有許多小朋友最愛的小玩偶。為提升高雄生育率及友善媽媽和爸爸育兒空間，康裕成說，公共空間落實友善親子的措施，非常重要，希望透過友善空間的設置，鼓勵年輕人多多生育，並表示將持續加強議會親子友善空間的設備，並且擇日啟用，屆時歡迎親子一起來使用。

高市議會打造職場親子友善空間。（圖片來源：高雄市議會提供）

在議員湯詠瑜提案及康裕成支持下，議會親子友善空間迅速完成，除方便市民洽公使用，也提供議員和員工友善職場服務；由於議會使用空間並不充裕，故先於圖書室規劃空間作為親子遊戲與閱讀場地。

議會親子友善空間設計採用開放式空間，營造親子溫馨氣氛，裝設防撞壁貼、巧拼地墊，材質均採環保無毒材質，置物櫃為穿透可拆式組合，設有布質軟墊臥榻，加強安全防護，讓親子都感到安心。