新冠肺炎疫情的衝擊，提醒了生命的脆弱與不確定性，當面對具殺傷力的癌症時，家庭成員互相支持與陪伴更顯重要。根據衛福部統計，每年約有12萬人被診斷罹患癌症。數據背後代表著數萬個家庭在癌症陰霾下面臨生活中的種種挑戰。面對不易說出口的生命課題，癌症希望基金會今年以「我們這一家」為主題，舉辦2023年的癌友家庭親子營，協助癌友家庭與癌共處，引領家庭點亮未來希望。

癌症是一場健康挑戰，更是家庭考驗。癌症希望基金會提供多元服務照護全台癌友家庭，關注服務對象從癌友擴展至家庭內的子女，分齡舉辦「種子營」、「夏／冬令營」和「親子營」，陪伴癌友在抗癌路上都能更踏實穩健。每年癌症希望基金會在各地舉辦癌友家庭支持性活動，溫暖癌友及其家庭，將希望的翅膀投向更遠的未來，讓這些生命中不可承受之重，獲得身心靈壓力釋放，得到喘息抒發的空間，期盼能讓癌友在抗癌路上不孤單。

今年親子營從中區場展開，在9月第1周不畏颱風風雨舉行，在團體引導中，陪伴罹癌家庭回顧癌症歷程，運用各式媒材創作，交流分享心路歷程及體悟，讓家庭成員表達內心情感、改善互動關係，協助將情感轉化為勇氣和力量。同時，在營隊互動中融入癌症知識教育，帶領未成年子女擁有正確觀念來應對癌症及家庭變化，促進家庭成員間對疾病議題的討論，突破家中隱形屏障，建構更良好的親子溝通。

其中一個癌友家庭，由大兒子帶領妹妹們、母親和罹癌父親一同出席。身為家中長子，平時工作繁忙較少參與家庭聚會，這次排除萬難參與，更難得在分享環節時吐露心聲，他表示，當得知父親罹癌診斷後感到震撼，一度排斥抗拒，透過活動練習把愛說出口，明白自己需要分擔家庭責任，更願意成為家中堅強後盾。

平常不善言辭的父親則說，罹患直腸癌讓他心生恐懼，但想到家人，仍選擇堅強面對，與它和平共處。母親則說，面對老公罹癌，心中經歷百般拉扯，從無法接受到坦然面對，很感謝親子營讓家庭關係更加緊密，希望將陽光、溫暖和希望鼓勵更多家庭，陪伴走過艱難的時刻，有機會與孩子一同成長。

台中希望小站副主任吳佳霖表示，父母罹癌的同時，孩子也因共同經歷癌症治療過程的波折處在恐懼、悲傷、憤怒或自責的情緒中，他們通常很難在日常生活中與父母交流這一話題，長期積累的情緒壓力必須有排解方式。在2天1夜的親子營裡，病友家庭們透過活動述說情感，重新建立共同的價值觀，努力營造更加健康和平安的環境。

吳佳霖說，在公益夥伴台灣安進企業志工隊的支持下，以情境遊戲、創作等互動讓癌友家庭練習表達情緒，更在第2天為癌友家庭綁上代表希望與祝福的緞帶，給予這些家庭共同面對癌症的力量與鼓勵，期盼將在團隊合作探索學習中創造的美好回憶化為種子，在接下來的生活中繼續發芽茁壯，邁向健康、平安和幸福。

台灣安進志工隊分享，很榮幸能夠行動支持癌友家庭，在親子營中大家彼此探索，相互支持，充分展現癌友家庭成員間的連結與力量。台灣安進總經理韋立格則表示，台灣安進積極投入資源，在癌症治療領域持續耕耘，為癌友創造更大價值，盼成就癌友希望的未來。