國民黨總統參選人侯友宜提出放寬巴氏量表免評對象，行政院也跟住討論，衛福部、勞動部今天召開「放寬聘僱外籍家庭看護工免評多元管道諮詢會議」，會中決議放寬免巴氏量表對象、推估約有60萬家庭受惠，勞動部常務次長陳明仁說，依過去經驗大概會僅有2萬至3萬人聘僱，相關法令修正最晚會在今年年底前上路。

今天會議結論包括經CMS評估，核定長照服務之日起，使用照顧服務持續6個月以上、推估有30萬家庭受惠；經神經科或精神科專科醫師臨床診斷失智評估量表（CDR）輕度以上、推估約20萬家庭受惠；原特定身心障礙重度等級以上免評項目，將失智症放寬至輕度，肢體障礙及罕見疾病不限病症，並增加呼吸障礙程度達重度以上、吞嚥機能障礙程度達中度以上等也免經巴氏量表評估、推估約10萬家庭受惠。

陳明仁表示，依衛福部估算的60萬家庭可能有資格，但不是所有家庭都會使用移工，很多人仍會使用原有的長照系統，除非需要過夜服務等，推估約會有2萬至3萬人聘僱移工。

與會的NGO團體擔心人力的部分，有需求協助解決、供給面的部分會持續開發新的移工來源國、滿足服務需求；至於是否會排擠國內長照人力？他說，本國看護無法滿足才會到外籍看護，且聘僱移工後，仍可使用部分長照服務，政策就是有需求務實面對。