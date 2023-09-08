有「男裝界法拉利」之美譽的義大利男裝Kiton，於2016年進駐台北文華東方酒店之後，深受台灣成功企業家與專業人士的喜愛，為了深耕台灣市場，Kiton在台北晶華酒店麗晶精品再增設據點，試營運期間吸引不少VIP前來試裝，其中不乏百萬訂單的嬌客。

為慶祝Kiton麗晶精品店開幕，世新國際董事長鄭薛智與亞洲區營運總監Raffaele Nigro在店前合影。（陳俊吉攝）

為了籌備新店開幕，Kiton亞洲區營運總監Raffaele Nigro特地來台，分享Kiton一套西裝要價5萬美金（約150萬台幣），其背後是Kiton對品質的堅持，是百分之百手工縫製的工藝，是全世界最頂級珍稀的布料，是無微不至的服務，以及紳士優雅風格的不凡品味。

「最近傳出有精品集團想蒐購Kiton，也傳出Kiton有上市股票的計畫，但都是謠言。」Raffaele Nigro說，為了堅持品質，Kiton迄今仍是由家族經營，100%完全掌控經營權，如此才能不計成本打造最頂級的男裝，有些男裝品牌被財團蒐購之後，被商業盈利模式所牽制，為了追求獲利削減成本，品質明顯下滑，實在非常可惜。

Kiton對布料和剪裁十分講究，打造充滿低調奢華的男裝。（Kiton提供）

Kiton深受皇室貴族、國際政要與好萊塢男星喜愛，包括男星李奧納多、喬治克隆尼、英國查爾斯三世、俄羅斯總統普丁、新加坡總理李顯龍等，都是Kiton的忠實愛用者，目前Kiton在全球有68家分店，亞洲大約有20家，其中就有兩家在台北。

在台灣代理Kiton的世新國際董事長鄭薛智指出，目前Kiton的客層以四、五十歲男性居多，近幾年有年輕化的趨勢，雖是金字塔頂端的權貴富豪，但都非常樸實，偏愛低調奢華的款式，Logo不能太明顯，但對布料和剪裁十分講究，懂得什麼是好東西，例如他們會來店上尋找比黃金還貴的Vicuna小羊駝毛料西裝，也深諳Kiton獨家「疏縫」手縫工藝，布料結合處留有疏展的空隙，會愈穿愈合身，就算一擲千金也在所不惜。

Kiton西裝是以百分之百手工縫製，一套西裝數十萬縫針皆由師傅手縫。（Kiton提供）

Kiton創立於1956年，品牌創始人Ciro Paone帶領40名裁縫師在義大利拿坡里市成立男裝工坊，品牌名源自古希臘禮服「Chiton」，代表經典、優雅和純樸，Kiton的標誌小紅點象徵了生命的力量，以精湛的手工製作、輕便、舒適的設計聞名。