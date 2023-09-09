民眾黨總統參選人柯文哲表態贊成安樂死，在醫師生涯中看過太多「生不如死」的畫面，認為沒必要讓那些病人死得太慘。對此胸腔科醫師蘇一峰提出2大問題，首先「安樂死誰來執行？還是家屬自己來？」另外收費標準該如何訂？

柯文哲前天（7日）舉行「人權自主，安寧善終」醫療政策記者會，表態贊成安樂死，因為看過那些病人的樣子，「我相信世界上有『生不如死』的局面，為什麼一定要讓那些病人死得很慘，沒有必要。」

蘇一峰在臉書發文表示，要推安樂死之前，建議先討論幾個問題，首先「安樂死誰來執行？病人的主治醫師與醫療團隊，還是專門的醫師，或是家屬自己來（給藥自己打）？」

另外則是費用，蘇一峰問「安樂死的收費標準呢？是台灣健保功德，健保點值200點？還是國外收費標準200萬？」

蘇一峰直言「如果幫一個病人加工死亡，應該很多醫師都會排斥，畢竟台灣醫學訓練都是救人。」甚至表示如果法案真的通過，病人與家屬要求安樂死，「醫師團隊能不能拒絕安樂死？」