許多民眾到日本旅遊都會掃好幾罐「合利他命」，除了價格比台灣的便宜之外，有長輩甚至覺得日本的比較厲害。旅日達人林氏璧分享常聽到的2個都市傳說，包括「日本的合利他命成分比較好」、「日本買的比較有效」；他仔細比對成分，台灣的標示為每1顆含量，日本則是每3顆的含量「看起來是3倍，實際上一模一樣。」

林氏璧在臉書發文表示，這輩子聽過好多次這樣的都市傳說了，「日本買的合利他命比較有效，我老媽、家隔壁張伯伯都這樣說，所以他們只吃日本買的。」另外還有「台灣、日本藥物的規定不一樣，要到台灣來上市常常有些成分會調整，所以還是在日本買合利他命好。」

林氏璧查了台灣和日本的合利他命，「成分一模模一樣樣。」好市多的標示為每1顆的含量；日本買的標示為每3顆的含量，「看起來是3倍，實際上一模一樣。」在日本買除了便宜之外，其他好處應該是心理作用。

不少民眾認為吃合利他命可以改善痠痛，林氏璧提醒，如果身體有長期痠痛、越來越痛，建議看醫生釐清病因；維生素B是和神經痛比較有相關時才會有緩解效果，但不一定是大家需要的。