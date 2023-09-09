毛巾是每天生活的必需品，但多數人卻忽略它也是細菌堆積的主要來源。美國亞利桑那州大學研究指出，浴室毛巾含有大量病菌，只要2、3天沒洗，病菌量就會飆至8千萬隻，骯髒程度「如同以馬桶擦拭身體」。專家因此呼籲，毛巾必須時常徹底清潔，並依照使用頻率定期更換新的一條。

根據《哈芬登郵報》（HuffPost）報導，大眾普遍忽視浴室衛生風險，英國衛浴設備公司Showers to You因此針對2千多位英國民眾進行「毛巾換洗頻率」調查，結果發現，有高達1/3受訪者三個月才洗1次毛巾，更有3%的人坦言，「一年只洗1次」，怠惰的程度令人捏把冷汗。

英國家事達人Ann Russell指出，晾毛巾時應該先掛一邊，隔30分鐘後上下顛倒、再晾一次，就能徹底打開纖維。（示意圖／Shutterstock）

有鑑於大多數人不了解正確的毛巾清潔方法，在社群平台上擁有250萬粉絲的英國家事達人羅素（Ann Russell）提出專業見解。她指出，一般情況下，只要使用清水就能去除毛巾上的死皮細胞等多餘物質，但如果毛巾沾到化妝品或防曬乳，尤其是白色毛巾，那麼就會需要用洗衣精或小蘇打來加以清除，而且用量不能太多，否則一旦沒沖乾淨，毛巾就會變得「硬梆梆」，甚至引起皮膚過敏發癢。

此外，清洗毛巾等吸水布料時，應該避免使用柔軟精，因為那會造成水氣無法穿透纖維，毛巾也就失去作用了。如果真的想讓毛巾變得柔軟，清洗時可以加入少許白醋，洗完之後在室外晾至少30分鐘、抖一抖，「把纖維打開」，翻轉另一邊再晾一次。最後可以把毛巾丟進烘衣機烘乾15到20分鐘，以增加蓬鬆度。