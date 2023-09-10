行人安全的議題最近吵得沸沸揚揚，更衍生交通工程改善相關問題，台中市議員施志昌認為，許多機車待轉區與人行穿越道線靠得太過緊密，在交通尖峰時段，機車滿溢到待轉區外時，恐衍生行人與機車爭道的狀況，呼籲應退縮行穿線設計，並針對不同路口規畫機車直接左轉的可能性。

台中市府交通局長葉昭甫表示，交通局目前採取行穿線退縮的方式，至於部分路口是否取消待轉區規畫，因目前情況，多線道的路口仍必須兩段式左轉，且台灣實施兩段式左轉已經20多年，此做法是讓民眾有依循標準。

施志昌指出，維護行人安全，交通工程的改善要採取不同思維、邏輯去考慮，以機車待轉區來說，目前許多路口的機車待轉區空間小，且緊鄰行人穿越線，若遇到車輛多的時間，許多機車被迫停在行穿線上，且有些待轉區與行穿線中間還畫設自行車道，形成行人、自行車與機車的衝突。

施志昌強調，此情況的發生，顯示交通設計存在既有問題，相關單位可退縮行穿線，或是開放部分路口讓機車直接左轉，藉以減少行人與機車的衝突。

交通局表示，目前解決方式可退縮行穿線，藉以加大行穿線與停等區間的距離，同時針對路口情況擴大停等區，近日將盤點車流量大的路口並檢討改善，將視各路口狀況做調整。