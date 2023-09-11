近幾年，裝修蟑螂橫行問題浮上枱面，消費者該如何自保？政府提醒找合法業者最重要，更要擬定「應記載及不得記載事項」作為最後保護傘。

「我遇到裝修蟑螂了嗎？」新北市一名屋主去年7月透過網路找到有4.6顆星評價的水電行，師傅解決水電問題後，毛遂自薦接下室內裝修工程，但工程剛動工就不做，還把房屋當「儲藏室」，放著無關建材。

這是從事住宅消費糾紛調解十多年、社團法人台灣住宅品質消費者保護協會（下稱住宅消保會）創會理事長吳翃毅印象最深刻的「裝修蟑螂」案，這個案例中，屋主讓師傅拆除舊裝潢，已經付了50萬元，但之後就沒動靜，甚至還遭師傅恐嚇，雙方鬧上警局。

事實上，裝修蟑螂早就存在民間，並非新型態，只是過去資訊不透明，現在網路發達，近年成長更快速、災情更慘重，讓消費者對裝修蟑螂深惡痛絕！

百萬付出換廢墟

受害者找民代盼修法

去年6月，受害者掀開悶燒鍋，組成團體找上民代陳情。控訴付出逾百萬元，房子卻成為廢墟……。今年7月，受害者團體又再找上民代，主張裝修蟑螂涉詐欺，應修法將詐欺樣態更明確化。

數字會說話，相關室內裝修爭議在官方數據上確實有增加趨勢。據行政院消費者保護會網站「室內設計及裝修」案件數統計，含第一次、第二次申訴及調解案件，5年前約2百件，到了2020年總件數增加到287件，2021年攀升到344件，2022年則達到420件。

若以行政院消保處統計第一次申訴的新案件數，同樣可見明顯增加趨勢。也就是說，攸關「室內設計及裝修」的消保爭議案，不論總數或新增數，皆明顯提升。

「一年申訴案件千件，至少5、6百件是裝修蟑螂！」吳翃毅逐件分析住宅消保會接獲的申訴案，認為相關消費爭議案件中，一半跟裝修蟑螂有關，會出面申訴的還只是冰山一角。

儘管官方統計的「室內設計及裝修」申訴案件並非全都是裝修蟑螂案，可能只是一般消費爭議，但據消保處分析，「修繕工程瑕疵」、「裝潢不符期待或工程品質不佳衍生退費問題」、「收取款項（訂金）未履約或未如期履約」、「工程款項增加」四大爭議樣態中，後三項就被認為是常見的裝修蟑螂行徑。

吳翃毅也指出，裝修蟑螂最常見的方式就是在給付方式上動手腳。一般而言，室內裝修工程採取分階段付款，確保能準時完工，但裝修蟑螂會誆騙屋主，分階段付款是簽約、開工、材料進場各付三成，形同在工程一開始就要付九成款項，但工程進度做不到一％「人就跑了」，工程契約中甚至沒有載明開工與完工日期；在沒有明確依據下，屋主若要提訴訟又曠日廢時，陷入兩難。

針對裝修蟑螂橫行，內政部營建署建築管理組組長高文婷直言，裝修蟑螂的盛行跟網路行銷發達有關。過去找室內裝修，至少是透過朋友介紹認識，現在可能僅憑網路上一面之詞，利用各種照片行銷，裝修費用又相對低廉，民眾因為「貪便宜」而上當受騙。

不過，即使裝修蟑螂有類似「詐欺」行徑，卻往往不會成案。去年接獲民眾陳情的民進黨立委許智傑指出，因裝修蟑螂案件通常都有動工，並非完全騙錢，「要告詐欺告不成。」他認為，政府對室內裝修的管理，才是重點。