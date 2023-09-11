旅居台灣的法國籍YouTuber「我是路易」外型斯文又能說一口流利中文，經常分享台法文化差異，與台灣未婚妻Ada的甜蜜互動受到大票粉絲喜愛。最近路易驚喜曬出與藝人邰智源的合照，透露在法國遇到對方，直誇對方私下舉動讓人「非常驚豔」。

路易10日在社群平台上曬出多張跟邰智源的合照，從照片中可見邰智源與路易的親友見面，似乎去拜訪了路易的老家。路易透露與邰智源聊天的過程中，發現他對法國文化非常有興趣、抱持好奇心，而且「這是他第一次來法國，但法文已經比Ada還好！」，讓路易相當驚艷。

貼文曝光後，網友大讚「邰哥根本語言天才」、「好意外的組合」、「這什麼可愛組合」、「好神奇的畫面」、「跪求你們合作一支影片」、「能遇到也太強」、「好意外的組合」、「邰哥 日文也超棒」、「邰哥真的是學語言王者」、「我超喜歡阿公！希望路易有拍影片紀錄下來」

事實上，現年58歲的邰智源縱橫演藝圈31年，以機智、逗趣又幽默的主持風格受到觀眾的喜愛，過去就多次在鏡頭前展現出色外語能力，從英文、日文到廣東話都有接觸，被網友稱是「外語天才」，沒想到現在連路易都稱讚，令粉絲紛紛敲碗期待兩人的合作。