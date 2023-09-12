心室輔助器是目前心臟衰竭末期病人除心臟移植外最後的一線希望。在過去有人工心肺機、主動脈內氣球幫浦等協助，近年更有短效型、長效型心室輔助器等輔助器，對晚期、甚至無法換心的心衰竭病人來說，是最好的治療方式，也可以幫助病人渡過危險期。臺大醫院自1995年完成首例心室輔助器手術開始到現在，接受心室輔助器個案數目眾多，同時更有累積不同心室輔助器的使用與照護經驗，無論在服務、教學、研究等各方面都已有相當厚實的基礎與成就，在心臟衰竭重症照護的成果已達世界級水平，相關技術與治療方案發展出多項創新與改良。因此自2020年起臺大醫院每年開辦心室輔助器學術研討會，分享照護經驗，帶動相關醫療科技之發展，同時培訓外科醫師實務操作學習，提升醫療水準。

今年9月9日由臺大醫院和臺大醫院雲林分院主辦「112 年國立臺灣大學醫學院附設醫院及雲林分院心室輔助器國際學術研討會」，探討心室輔助器相關的最新發展和臨床實踐，實作課程更針對心室輔助器置放模擬縫合的技巧，由國內頂尖心臟外科學者親自指導，協助參與的醫師提高對心室輔助器的理解和應用能力。這場國際學術研討會為台灣的醫學界帶來一個重要的交流平台，有望為心臟衰竭患者的治療提供更多的選擇和希望。

臺大醫院陳益祥教授表示，心室輔助器在重症及心臟科領域在歐美已經是常規且大量使用，也被證實在末期心臟衰竭有相當不錯的成果。在台灣過往多使用葉克膜為循環輔助，但葉克膜並無法提供長期維持或出院之機會，因此短效型、長效型的心室輔助器更能改善心衰竭病人的生活品質，也可延長其存活率。

指導老師們對醫師們進行心室輔助器置放模擬縫合的手把手教學。（臺大雲林分院提供）

臺大醫院雲林分院馬惠明院長指出，很榮幸邀請到團隊首次移師雲林分院舉行心室輔助器國際學術研討會，對於中南部的醫師是一大福音，尤其研討會下午場次的實作課程，涵蓋了心室輔助器置放模擬縫合的實際技巧，由一群專業的指導老師帶領，包括成大醫院心臟血管外科主任阮俊能醫師、彰化基督教醫院心臟外科主任陳映澄醫師、臺大醫院王植賢副教授、臺大醫院陳益祥教授等國內首屈一指的心臟外科學者，現場進行手把手教學，是年輕醫師們精進技術千載難逢的好機會。

本次研討會匯集國內外的專家學者齊聚一堂，除了實作課程指導學者，也邀請臺大醫院周迺寬教授、虞希禹教授、林隆君副教授等人進行經驗分享，此外特別講座部分則安排包括來自韓國三星醫學中心Dr. Darae Kim及日本東京醫學大學Dr. Tomoyuki Fujita分別分享在他國的心室輔助器的植入經驗。為達到成為臺灣醫界典範之願景，積極配合國家衛生發展政策，善盡社會責任，將更高品質的醫療服務提供給更多民眾，本院首次與雲林分院共同辦理該研習課程，雲林分院現已晉升為PGY主訓醫院，本次與總院共同舉辦心室輔助器模擬縫合實作課程，期為民眾帶來更優質的醫療服務。