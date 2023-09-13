美國司法部控科技大廠谷歌（Google）每年斥資百億美元違法壟斷市場。Google今天辯稱此為不實指控，認為旗下搜尋引擎因品質好而受歡迎，不滿意的使用者只要點幾下就能換掉。

綜合路透與法新社報導，美國司法部指控Google每年支付約100億美元（新台幣3230億元）給蘋果公司（Apple Inc.）等設備製造商、AT&T等電信業者以及謀智公司（Mozilla Corp.）等瀏覽器開發商，讓Google搜尋引擎的市占率維持在9成左右。

Google高居全球最有價值公司第4名，搜尋引擎是其業務主力，牽動著廣告銷售和其他領域的獲利。

美國司法部律師丁澤（Kenneth Dintzer）指出，Google自2010年開始以違法的方式維持其壟斷地位，稱「此案關乎網際網路的未來」。

不過，Google的律師施密特能（John Schmidtlein）辯稱，這些款項是為了彌補合作夥伴協助確保軟體及時進行安全性更新，以及執行其他維護工作。

施密特能表示，不滿意的使用者只需「簡單點幾下」，就可以從他們的設備上換掉Google應用程式，或是在瀏覽器中改用微軟（Microsoft）的Bing、雅虎（Yahoo）或DuckDuckGo等其他搜尋引擎。

丁澤今天稍早指出，Google除了支付上述款項，還利用網路廣告的競價來拉高廣告商支付的價格。

丁澤告訴法官梅塔（Amit P. Mehta），Google每年支付高達100億美元給蘋果等公司，以確保Google能成為這些公司手機及網路瀏覽器上預設的搜尋引擎，令不少競爭對手在有機會成長前就夭折。（譯者：紀錦玲/核稿：張茗喧）1120913