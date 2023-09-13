蘋果推出全新iPhone 15系列機種，其中最大特色就是全面改用Type-C連接埠，蘋果也為此推出一系列的USB-C連接線產品。不少果粉感嘆，蘋果的USB-C對Lightning轉接器要價990元，根本是製造許多電子垃圾，公司卻還聲稱要環保，根本超矛盾。

原PO在Dcard以「蘋果真的是把轉接器玩明白了」為題發文，表示蘋果公司隆重推出990元的USB-C對Lightning轉接器，根本是把轉接器變成蘋果的一大特色。

對此，許多網友紛紛回應，「我用iPhone，但也覺得蘋果真的很賤，Everywhere」、「出一個買不下去的價格你就不會買了，好環保」、「用這個再接之前3.5mm轉接Lightning的轉接頭，笑死」、「搞一堆規格接口，製造更多電子垃圾，然後口口聲聲要環保」、「尊絕不凡轉接頭」、「990寧可拿去吃個好料也不會想買電子垃圾」。

蘋果公布iPhone 15系列機種特色，包括全面Type-C連接埠、全面動態島造型、航太等級鈦金屬機身、Pro及Pro Max搭載台積電代工A17 Pro處理器晶片等。