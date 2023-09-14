新竹縣泰雅族耆老、亦是文化部新竹縣泰雅族無形文化資產Lmuhuw的保存者黑帶巴彥（Hitay Payan），8日於家中辭世，享壽74歲。文化部將在17日舉行的告別式頒贈旌揚狀，縣長楊文科也敬悼這位堅毅的泰雅文化言者，將頒贈褒揚狀，感謝其在泰雅族文化研究領域留下珍貴的資料與精神傳承。

黑帶巴彥於1949年出生，為上坪溪流域泰雅族Mspaziq社群Pskwalan／R’uyan白蘭部落人，15歲時全家隨父親遷至高雄縣那瑪夏鄉開墾，透過祖父及父親的傳授，學習泰雅部落的各種傳統與生活技能，從農地開墾耕種、設陷阱打獵捕魚，到建築織布、工具器物製作等，透過自給自足的泰雅傳統技能學習進而改變了自身思維。

1981年間，黑帶巴彥返回五峰鄉工作，期間擔任過卡車司機、伐木工、捆工、挖媒礦工、計程車司機、水泥攪拌車駕駛。在駕駛水泥車排班期間，黑帶巴彥以畫筆與鉛筆繪下祖父、父親與族裡長老教導過的傳統生活型態，除手繪圖畫，黑帶老師以文字紀錄泰雅文化的傳統與規範，投稿《山海文化》雜誌，自此開啟保存泰雅文化的田野調查與探索紀錄歷程。

1997年黑帶巴彥老師成立「故鄉研究工作室」，同年於中央研究院民族學研究所擔任短期原住民訪問學人。從未受過專業學術訓練的黑帶巴彥，以自學的方式投入泰雅歷史研究與紀錄。1999年於《新竹文獻》期刊創刊號發表文章、2002年亦由新竹縣政府文化局發表其第1部作品《泰雅人的生活型態探源》。

2003年黑帶巴彥轉而從事泰雅族語教學，陸續在新竹縣花園國小、竹林分校、五峰國中、竹東上館國小、橫山國小擔任族語教師。在語言文化研究裡，和阿棟優帕司（Atung Yupas）、芭翁都宓、鄭光博紀錄遷徙歷史相關的Lmuhuw 口述傳統以及史詩吟唱研究推動，於2012年經新竹縣政府文化局登錄公告，與Utaw Syat鍾興定、Payan Lesing李新光、Yumin Watan溫俊泉、Atung Yupas阿棟優帕司等耆老，共同列為無形文化資產「泰雅族Lmuhuw吟唱」技藝保存者。

文化局表示，黑帶巴彥不遺餘力的推動泰雅文化保存，有感於完整泰雅語言系統建立對泰雅族後代子孫的重要性，除擔任政大原民中心族語維基百科計畫泰雅語召集人，更以泰雅族的「Gaga（規範、習俗、禁忌）」一詞為量尺，以5年的時間梳理其數十年的田野調查、文獻研究及超過手繪600多幅圖畫，建立完整的泰雅族文化知識體系巨作，由文化局重新編輯出版《泰雅文化新編》。

如黑帶巴彥於書中自序中所述，「我希望將這些經驗帶給所有泰雅族的後代子孫，有助於他們認識、探討自己祖先的生活智慧。」《泰雅文化新編》成為黑帶巴彥一生投注泰雅文化研究的志業成就，更是其遺留給泰雅族及世人的精神不滅象徵。