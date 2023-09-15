金廈小三通新規上路，旅客所攜帶行李重量將受限制！依據小三通航線8家航商昨(14)日聯合發出的聲明指出，每位乘客可攜帶的行李以2件為原則，且總重不得超過20公斤；另手持行李也以7公斤為限，其中單件行李的長＋寬＋高總和不可超過180公分，未依規定者船公司將予以拒載；目前先實施一週的宣導期，將自9月20日起正式實施。

小三通航線8家船商昨聯合發出聲明表示，出入境過程中所攜帶的行李，應以滿足個人短期旅途自用為目的，不攜帶超過短期旅遊需要的物品登船；目前五通口岸廈金小三通航線為客運航線，不得載運或攜帶大件貨物、工業品等影響船舶穩定性的行李登船，限制從每人可攜帶2件總重不超過20公斤的行李，另手持行李限制為7公斤，其中單件行李的長＋寬＋高，總和不可超過180公分，如果超過的話將予以拒載。

據了解，小三通自今年1月7日專案復航後，搭乘人數屢創新高，經移民署統計，金廈泉小三通至8月底止，入境人數已達18萬6899人，出境人數更已逼近19萬人次，連續假期等尖峰時段的航班更是班班客滿，單幫客也重啟帶貨的「邊境貿易」，常常有人帶著超大又超重的行李上船，整個貨品堆滿貨艙與走道，路都不留一條，靠岸時又搶著下船，「塞住」旅客上下船的時間，抱怨連連；很多民眾也期盼，新規上路後將可減少這類情況之發生。

金門港務處長許嘉興表示，小三通行李限重措施主要目的還是為了確保旅客登船順暢、以及船隻航行時的安全，因為船舶超載可能對海上航行時造成的很大的風險，經過兩岸業者共同協商後決定，目前先實施一週的宣導期，將自9月20日正式施行。