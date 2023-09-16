農業部長陳吉仲今天（16日）出面公布雞蛋流向，3至7月共進口1億4000萬顆雞蛋，其中有5402萬顆耗損、到期封存銷毀，不會流入國內市場。Linbay好油表示，銷毀5402萬顆雞蛋，大概損失低於4億；至於經費要怎麼支用，有大神可以幫農業部想想解方嗎？

Linbay好油今（16日）在臉書粉專貼文表示，待銷毀的雞蛋5402萬顆大概要花多少錢？農業部也說這些雞蛋80%到85%是巴西雞蛋。光是清完關的部分，以8814萬顆為例，清完關合計7.07億元，稅金的部分佔了1.74億，貨款約5.33億。

Linbay好油接著指出，以5402萬顆等比例來看總金額大概4.55億（稅金的比例約1.07億，貨的部分3.48億），約有15萬箱，一個海版約45箱，需要3334個棧板，而放到要銷毀的儲藏費用要幾天不清楚，所以很難估。每一箱去堆肥，還要運輸、拆箱子、拆紙盤，1公斤處理費含運輸大概要抓4-5元，用4元來抓大概1300萬。因為都沒賣掉，就沒有畜產會收入的部分，所以收入是0。

Linbay好油表示，所以總損失大概是貨款3.48億，加上0.13億的堆肥處理費，大概是3.61億，再加上倉儲費用，所以損失應該是低於4億。

Linbay好油點出，至於經費要怎麼支用，他也覺得很好奇，畢竟專案是補貼畜產會高買低賣的價差，現在只有買、沒有賣，要怎麼符合補貼價差的名義？有大神可以幫農業部想想解方嗎？