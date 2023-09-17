美國加州一名婦女，於當地市場買了一條吳郭魚回家料理，卻未經完全煮熟即食用，後續出現嚴重病徵，四肢、嘴唇皆發黑，緊急送醫治療，被診斷出感染創傷弧菌，最後只能截肢保命。衛福部南投醫院指出，民眾吃進含有創傷弧菌且未煮熟的海鮮、被海中生物刺傷、在海邊被礁石或尖銳物割傷，以及傷口接觸到海水等，都有機會感染創傷弧菌，其病程迅速，若沒立刻就醫，有截肢風險且死亡率高。

根據《每日郵報》報導，40歲的勞拉（Laura Barajas）在食用未完全煮熟的吳郭魚後就生病了，送醫診斷為感染創傷弧菌引發敗血症，出現四肢、嘴唇發黑、腎臟功能衰竭等嚴重病徵，且陷入昏迷。她在醫院與可怕感染鬥爭數月，最後不幸只能接受截肢手術，才得以保住性命。

南投醫院指出，創傷弧菌（Vibrio vulnificus），俗稱海洋弧菌，有4種情況可能遭到感染，包括吃進含有創傷弧菌且未煮熟的海鮮、被海中生物刺傷、在海邊被礁石或尖銳物割傷、傷口接觸到海水等。尤其像是慢性肝病、癌症、糖尿病等免疫力不佳患者，都是被感染的高危險族群，要特別小心。

南投醫院整形外科醫師呂明暐提醒，創傷弧菌引發的感染進程迅速，患部可能腫脹變色、發熱及疼痛，症狀快速擴散蔓延，且出現潰瘍、水泡。一旦染上此細菌，若沒立刻就醫，可能在短時間內發生嚴重的壞死性筋膜炎、敗血症或菌血症，有截肢風險且死亡率高。