一般人在健檢時若發現有膽結石，常覺得若是小顆結石，就不急著處理，但外科醫師表示，膽結石無論大小顆都需要注意，且外科醫師更怕小顆的膽結石，因為大顆膽結石會停留在膽中，但若膽結石很小，容易自膽囊掉入膽管、導致膽管發炎，使得膿液逆流回肝臟，形成肝膿瘍，甚至引發致命的敗血症。

外科醫師陳榮堅在其臉書粉專表示，很多人健檢時發現有膽結石，若膽結石很小顆，就會先放任不處理，然而，膽結石無論大小顆，都需謹慎對待，「若膽結石越小顆，外科醫師反而越害怕。」因為膽結石若很大，反而不會掉入膽管中，即使在膽囊中化膿都不難處理。

若膽結石很小，處理反而更棘手。陳榮堅說明，因為小顆的膽結石若掉入膽管中，會迅速造成膽管發炎，容易有一些濃液逆流回肝臟、造成肝膿瘍。肝膿瘍若治療成效不佳，膿汁可能進入血液、引發敗血症，嚴重可致命。因此，各大醫學中心都曾遇到患者上午因為膽管結石、膽管炎跑急診，下午就發生會致命的菌血症或敗血症。

他建議，青春期過後的民眾若有膽結石，且曾痛過一次，就應準備開刀取出膽結石。此外，膽結石大於1公分，與膽囊癌的發生有關聯，大於2公分則與膽囊癌有強烈相關，因此民眾勿輕忽膽結石隱藏的巨大危機。