震撼！103架次共機侵擾

國防部今(18)日表示，自9月17至18日晨間，國防部計偵獲共機103架次出海活動，為近期新高。對此，中天電視《盧秀芳辣晚爆》記者18日進行街訪，好可怕喔！真的很可怕，不曉得承平的日子還可以過多久。民進黨講這麼多名詞，抗中保台啊！都是政客在講的，不是老百姓在講的。「我不想當烏克蘭第二」！

國防部今(18)日表示，自9月17至18日晨間，國防部計偵獲共機103架次出海活動，為近期新高，已對臺海及區域安全造成嚴峻挑戰。國軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」態度沉著應對，並依「作戰為背景、訓練為著眼」指導，以「處處是戰場」思維，融入「時時做訓練」概念，提升防衛作戰能力。

國防部強調，臺海和平穩定攸關印太地區安全與繁榮福祉，是區域各方的共同責任。共軍持續的軍事騷擾，易導致緊張情勢急劇升高、惡化區域安全，呼籲北京當局負起責任，即刻停止此類破壞性的單邊行為。

共機台海空域活動示意圖。（國防部提供）

對此，中天電視《盧秀芳辣晚爆》記者18日進行街訪，民眾表示，「趕快躲起來！就是會蠻緊張的，如果真的要開戰的話，很不安全！」「很緊張吧，以前可能只有看戰爭電影才會看到的情節，竟然會出現在台灣現在這樣子，就會讓人覺得蠻可怕的。」

另有人懷疑，「是要打過來了嗎？聽起來就是要打過來了」，「是要統一了嗎？」「不知道哪一天就突然打過來了」，「哪一天會不會真的就飛彈掉下來？走在路上飛彈就掉下來？」

有人反應，「真的打過來就一定要逃的，打過來逃跑訓練」，但身旁友人說，「又跑不掉，怎麼跑？我們台灣四處環海，要怎麼跑？先游泳嗎？我們也不能幹嘛！我們也不能做什麼事情，把它打下來嗎？不可能啊！」「要打架了、要打架了！」

一位中年女性認為，好可怕喔！真的很可怕，不曉得承平的日子還可以過多久。民進黨講這麼多名詞，抗中保台啊！都是政客在講的，不是老百姓在講的。「我不想當烏克蘭第二」，科技這麼進步，大家應該有機會好好坐下來協商，就是取得雙方最大利益。

有民眾質疑，某政黨就最會做選舉啊，這沒辦法，看最近選舉，只要一到選舉，各種新聞就會出現。

不過也有年輕人說，習慣了吧，每天都會遇到這種狀況，台海關係本來就比較緊張，也覺得威嚇一下沒什麼。兩岸關係就處在一個恐怖平衡吧，大家就各過各的。

還有民眾建議，應該跟地震一樣，弄一個讓全部人手機都收得到，這樣大家就知道了。不是地震有警報嗎？手機都會叫。