巴西進口蛋爭議升級為食安危機，農業部長陳吉仲下台與否，也引發民進黨內派系風暴。整起事件從缺蛋的供需問題，擴大到進口蛋的食安問題，國民黨立委鄭正鈐痛批，蔡政府從失職到失能，不但沒有任何人負責，前行政院長蘇貞昌還難耐寂寞跳出來干政，捍衛陳吉仲的官位。

鄭表示，蔡政府每年上演缺蛋戲碼，為什麼會缺蛋？原因在於「未善盡雞蛋產銷調控職責」，是明顯的失職，但沒人負責。二年多前當時的農委會宣稱成立「雞蛋國家隊」，但是，每年仍然缺蛋，還把雞蛋的價格不斷推向高峰。這個「雞蛋國家隊」沒有成效，也沒人負責。

鄭說，蔡政府急就章進口雞蛋，衍生許多爭議，蔡政府不但說不清楚，還愈講疑點愈多，「雞蛋疑雲」開始壟罩整個台灣。接著，整個蔡政府估算錯誤加上管控出現問題，進口1.4億顆雞蛋，卻花了2億多元銷毀5170萬顆。浪費納稅人的血汗錢，一樣沒有人負責。

鄭痛批，這個已經失能的蔡政府，不但沒有人要負責，蘇貞昌還戀棧著權力，儼然行政院長般的跳出來指點江山，喝斥放話者造謠陳吉仲請辭獲准。蘇貞昌完全無視民眾對於進口蛋引發食安問題的擔憂，只在乎樣保住陳吉仲的官位。

鄭最後說，蔡政府至今為什麼沒有人負責？原因很簡單，民進黨自認為賴清德的選情穩，所以，拖過這場風波就好，沒必要負責。