葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）不願淪為板凳球員，去年底和老東家曼聯不歡而散，曼聯前教頭索斯柯亞（Ole Gunnar Solskjaer）對媒體坦承，球隊簽下C羅是錯誤的決定。

2018年底索斯柯亞接掌曼聯兵符，各項賽事拿下11連不敗優異戰績，帶領曼聯打進歐霸盃決賽，聯賽上也能維持前3名水準，最終獲得球團3年合約肯定，不過在索斯柯亞執教曼聯末期，球隊休息室狀況惡化，對於某些球員的態度也感到不滿，索斯柯亞最終於2021年11月遭解雇。

索斯柯亞對《The Athletic》說：「有些人並不像自己認為的那樣出色，我不會指名道姓，但某些隊員拒絕擔任隊長的機會，這讓我很失望。以前的球員只要沒有被安排上場，就會想盡辦法拿出表現證明自己，但現在的球員深受經紀人和家庭洗腦，他們會大力稱讚球員，只是因為他們有機會獲得利益，這是現代足球的通病。」

索斯柯亞擔任曼聯教頭期間，最吸引人眼球的就是迎接C羅回歸，最終卻和索斯柯亞的處境一樣，以虎頭蛇尾的方式結束在曼聯的賽季，「這是很難拒絕的簽約，我覺得我們必須搶下C羅，結果卻是錯的。他在英超的首秀梅開二度，讓球迷感到希望無窮，但我們之後的賽程卻困難許多，事情對我們極其不利。」索斯柯亞提到，自己在哈蘭（Erling Haaland）、萊斯（Declan Rice）還沒打踢出名堂前，就已經建議曼聯簽下他們，「我無時無刻也想得到肯恩（Harry Kane），據我所知他想來，但因為疫情讓球隊沒有足夠預算，最終不了了之。」