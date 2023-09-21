民進黨總統參選人賴清德今公布「健康台灣」、「長照3.0」等政見；被問到三班護病比入法等時間表，他表示，「可以兩年內，或在我任內完成」。

至於賴清德強調，健保要健全永續，被問到，健保財務要健全，是否加稅？但每個執政黨都不敢做。您當選要如何做？他說，健保一定永續，財務要健全，要多元管道財源進來才有辦法。

至於是否加稅等議題，賴清德沒有回應，只表示，僅剛剛提的幾點都是未來考量的。他說，去年歲計剩餘有4千多億，蔡總統用其中的1千億元就是補助勞健保，政府是有很多管道，不是只有調高健保費率一途。另外，節流也是方法，包括積極導入健康促進、疾病預防。

他說，若國人更健康，健保的財務負擔也會減少，例如推動健康教育、體育運動、養生促進健康等。

對於國民黨、民眾黨參選人侯友宜、柯文哲相繼提出65歲以上老人健保，賴清德受訪表示，健保要永續經營，同時達到健康台灣的目標，勢必要排優先順序，一定要以緩濟急，把經費用在刀口上，真正無力繳納健保費或需要政府幫助的應該優先幫助。

他說，包含中低收入戶、獨居老人、家庭收入一定程度以下，不到65歲但遭逢困難，這種情況也可以幫助。

至於被問到社福團體反對長照機構讓企業經營、營利，賴清德說，機構式長照服務，他知道社會團體希望政府興建，就跟幼兒園一樣。必然是雙管並進，公立也要建，國家會來建，另外也會跟民間合作。

他說，其實只要民眾負擔相對少，政府有補助，政府去要求這些公辦民營或委託經營的民間業者，他的長照照顧品質，給它一些指標，應該是可以達到國人的要求。

賴清德今天召開「國家希望工程」國政願景第三場發表會，以「健康台灣 樂齡幸福社會」為主軸，發表「健康台灣」、「長照3.0」等政見，宣誓打造台灣成為樂齡、幸福的社會。

賴清德說，他希望有別於以往總統可以帶給台灣社會什麼？要打造「健康台灣」，首要作法是通過原則性的「健康憲章」，國家未來提出的建設或政策應以「不違背國人健康」為原則，同時要建立支持性的環境，擴大如營養、心理、體育等「醫療」與「非醫療」跨領域合作。

他說，健保改變了許多人「因病而貧、因貧而病」的命運，是讓社會安定的重要制度，未來會確保健保永續經營，充實醫療量能。

他指出，癌症已經連續41年成為國人十大死因之首，他將強化「國家癌症防治計畫」、設立「百億癌症新藥基金」，給予病人最好的照護，希望2030年達到國人癌症死亡數減少三分之一的目標。

賴清德說，未來會「改善醫療人員的工作條件，強化醫事人力增補」，改善醫事人員待遇，解決醫療各領域人力不足問題；支持「護理師國考方式多元化」，擴大大學護理系所招生名額，以及「三班護病比」入法。

此外也針對「心理衛生」、「兒少照護」、「性別健康」、「原住民族醫療」等各族群提出政見，並宣誓打造「生醫產業成為下一個護國神山」的政策目標。