初賽吸引50位各路歌唱好手參與，評審選出12位優秀選手進入複賽，選手們也紛紛「出大招」展現實力。（蔡明亘攝）

桃園市青年局副局長涂淳惠表示，希望喜歡唱歌的年輕朋友，都可以把熱情透過歌聲和愛傳達出去。（蔡明亘攝）

年紀30出頭的高孟然，遠從內蒙古來到台灣，現居桃園，是名婚禮歌手，23日在「好膽你就來、歌唱選拔爭鋒賽」桃園場奪冠。（蔡明亘攝）

中國時報為拉近與年輕朋友的距離，23日在桃園市青年事務局展演廳舉行「好膽你就來、歌唱選拔爭鋒賽」，評審、台語歌手沈雅雯在活動尾聲獻唱。（蔡明亘攝）

中國時報為拉近與年輕朋友的距離，今在桃園市青年事務局展演廳舉行「好膽你就來、歌唱選拔爭鋒賽」，初賽吸引50位各路歌唱好手參與，以歌會友。來自內蒙古的婚禮歌手高孟然從複賽12人脫穎而出，奪得冠軍，她透過快、慢歌展現超強實力，也感謝主辦方提供機會讓她一展歌喉。

「好膽你就來、歌唱選拔爭鋒賽」桃園場活動指導單位包括桃園市政府青年事務局、桃園市體育志工協會、點將家企業有限公司、米娜展業有限公司協辦，並由旺旺中時演唱會製作人梁俊華、知名詞曲創作人吳鴻池及台語歌手沈雅雯擔任評審，依參賽者的服裝造型、歌唱技巧等項目客觀嚴謹評分。

50位參賽者各個有備而來，最年輕選手18歲、年齡最長63歲，不論是選歌或造型等，無不卯足全力盡情歡唱。活動也邀請奪得新竹竹北場第一名的黃星、第二名徐庸非帶來精彩演出，沈雅雯也在活動尾聲獻唱，現場熱鬧滾滾。

初賽選手輪番登場後，評審選出12位優秀選手進入複賽，選手們也紛紛「出大招」展現實力。最後評分結果出爐，第一名由高孟然奪得、第二名吳慶弘、第三名張文馨，分別獲得獎金1萬元、5千元及3千元。

梁俊華講評提到，選歌非常重要，他從事音樂系列活動10年，永遠將自己當作台下觀眾，評估歌手是否具「市場性」，會不會下次想再發通告，他看的是掌聲與喝采，雖有時是主持人帶動，但身為觀眾，感受到的是百分百的歌曲共鳴度。所謂市場性就是歌手駕馭一首歌時，絕對要把每句歌詞的含義，用聲音表達出來，刻骨銘心地表現出歌曲的意義。

沈雅雯也說，今日每位歌手都有各自的特質，評審們要思考相比之下，音色、台風、穩健度等狀態如何並拿捏評分，今看到選手們相當勇敢地演出，也讓評審們在評分時相當燒腦。

青年局副局長涂淳惠表示，希望喜歡唱歌的年輕朋友，都可以把熱情透過歌聲和愛傳達出去，桃園青年局有許多相關資源可以利用，例如展演廳的場地就非常棒，非常歡迎大家可至青年局網站、臉書或IG查詢。

今獲冠軍的高孟然年紀30出頭，遠從內蒙古來到台灣，現居桃園，是一名婚禮歌手。她分享，過去曾玩過樂團，內心擁有搖滾一面，初賽選唱〈濃妝搖滾〉，展現歌聲Power，複賽則演唱〈我曾用心愛著你〉，因她唱這首歌時，心中能感同身受心痛的感覺，打開自己的情感，透過2首快、慢經典歌曲，展現自己不同面向。得冠軍相當激動，同時也感謝主辦單位、評審老師與工作人員，提供這個演唱的機會。