女星郁方與比莉認識超過20年，兩人除了在工作場合會碰面，不久前何如芸也曾曬出她們一群好閨密私下聚會的合照；怎料，郁方最近收到比莉送的中秋賀禮，打開卡片卻發現被改名字，哭笑不得地說，「是不是有什麼誤會？」但也大讚不愧是比莉姊連卡片都是豹紋。

9月底是中秋節，許多人都會送禮維繫感情，郁方今（23日）晚間在臉書發文，曬出收到比莉的祝福，感謝她在中秋佳節想到自己，卡片內容上寫著，「中秋節快樂！全家和樂！平安健康！」；比莉姊好看又隨性的字跡，意外有她的風格。

但郁方也尷尬地提到，與比莉認識超過20年，「我們之間是不是有什麼誤會呢？」她請網友自己找亮點，也不忘介紹比莉連卡片都是豹紋；細看才發現原來比莉把郁方名字寫錯，信封上屬名成「Dear預芳」，打開後內容也是給「小芳」。

廣大網友被比莉如此不拘小節的風格笑瘋，紛紛在底下開玩笑，「他沒有留賈永婕，你就要開心了」、「比莉姐風格好可愛」、「如果是比莉姐一點都不奇怪，感覺就是正常發揮」；但也有粉絲跳出來說，「比莉姐應該是筆誤啦，有豹紋就給讚」、「音對也行啦」。