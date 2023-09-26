中秋節各大糕餅店推出蛋黃酥，有些人會加熱再吃，美味程度大提升，不過圖文作家藍島分享1個冷知識「蛋黃酥不可以整顆微波，會爆炸」，記得一定要切開，貼文PO出網友立刻笑翻「你是不是微波過」、「感覺作者炸過一次」。

臉書粉專「我在路上碰到藍島」貼出一張圖片，提醒大家「蛋黃酥不可以整顆微波喔，會爆炸！」微波加熱前一定要將蛋黃酥切開，直言多一個人知道，就能少清一個微波爐。

看到蛋黃酥不能整顆微波的消息，網友紛紛留言：「人生中一定要有爆炸過一次」、「這則分享背後，想必有段可歌可泣的故事」、「我爸也說茶葉蛋可以微波，然後就炸了」。

有內行人就解釋原因，是因為蛋黃酥裡的蛋黃有膜，又被餅皮包住，微波加熱時蒸氣被悶在裡面，壓力太大就會爆炸，只要對切後就能微波，但不能微波太久，還有人建議最佳微波時間，「500W、20秒可以把冷藏的蛋黃酥加熱到恰到好處」、「用氣炸鍋，170度5分鐘」。