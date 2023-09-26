國民女友羅嘉翎迎戰泰國強敵，雙方實力相當，但羅嘉翎憑藉身材優勢，兩回合分別1比0、2比0險勝，有機會圓亞運奪金夢。
羅嘉翎面對足足矮她一個頭的泰國選手漢素津，第一回合沒能發揮身材優勢，但靠著正拳攻擊得到1分，對手一記上端攻擊疑似得手，泰國教練提出申訴，裁判經過回放後不認定，羅嘉翎首回1比0險勝。
第二回合，泰國選手逼迫羅嘉翎使用受傷左腳，但羅嘉翎緊守城池，絲毫不讓對手有機可趁，雙方糾纏到最後，羅嘉翎把握住機會中端攻擊得分，2比0拿下此局，直落二擊敗漢素津，勇闖金牌戰。
國民女友羅嘉翎迎戰泰國強敵，雙方實力相當，但羅嘉翎憑藉身材優勢，兩回合分別1比0、2比0險勝，有機會圓亞運奪金夢。
羅嘉翎面對足足矮她一個頭的泰國選手漢素津，第一回合沒能發揮身材優勢，但靠著正拳攻擊得到1分，對手一記上端攻擊疑似得手，泰國教練提出申訴，裁判經過回放後不認定，羅嘉翎首回1比0險勝。
第二回合，泰國選手逼迫羅嘉翎使用受傷左腳，但羅嘉翎緊守城池，絲毫不讓對手有機可趁，雙方糾纏到最後，羅嘉翎把握住機會中端攻擊得分，2比0拿下此局，直落二擊敗漢素津，勇闖金牌戰。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。