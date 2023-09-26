國民女友羅嘉翎迎戰泰國強敵，雙方實力相當，但羅嘉翎憑藉身材優勢，兩回合分別1比0、2比0險勝，有機會圓亞運奪金夢。

羅嘉翎面對足足矮她一個頭的泰國選手漢素津，第一回合沒能發揮身材優勢，但靠著正拳攻擊得到1分，對手一記上端攻擊疑似得手，泰國教練提出申訴，裁判經過回放後不認定，羅嘉翎首回1比0險勝。

第二回合，泰國選手逼迫羅嘉翎使用受傷左腳，但羅嘉翎緊守城池，絲毫不讓對手有機可趁，雙方糾纏到最後，羅嘉翎把握住機會中端攻擊得分，2比0拿下此局，直落二擊敗漢素津，勇闖金牌戰。