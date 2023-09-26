2024總統大選會有4組候選人？賴清德：咁ㄟ瞎齁康？（曾薏蘋攝）

民進黨總統參選人賴清德今晚舉行海外賴清德後援總會；賴清德非常激動，他致詞時表示，這場選舉還在演變，「到底是四組？咁ㄟ瞎齁康？」有那麼好康？還是三腳督，甚至有可能，最後只有兩組，大家要有心理準備，如果最後在野整合成一組，「我們馬西ㄇㄟ嘎贏（我們也是要給他贏）」，「我們的勝利不是建立在別人分裂身上，而是建立我們的團結、力量，比任何一個的力量還大」。

賴清德今晚心情相當不錯，致詞時也很振奮，他說，今天是歷史性的時刻，信賴台灣之友會共有五大洋、六大洲，共97個分會，今天在圓山大飯店，也是民進黨創黨地，成立賴清德海外後援會，線上有六大州、七大國、19個城市成立日不落國大聯盟，這是台灣所有競選史上從未發生過的。

民進黨總統參選人賴清德（前排左）26日出席海外賴清德後總援會成立大會，強調這次大選攸關台灣未來方向最重要的一場選戰，將決定台灣的未來，並授旗給榮譽總會長蔡仁泰（前排右）。（陳信翰攝）

他說，海外同鄉展現的團結氣勢，目標只有一項，就是成功守護台灣，讓賴清德當選、立委過半。真是令人感動，有97個海外信賴台灣後援會成立。

他指出，「台灣不大，在整個世界地圖，我們算小，台灣在國際上扮演角色卻越來越重要，更重要的是，我們的根和台灣有相當密切關係，我們心跟台灣結再一起，離開越遠、越久，對台灣這份愛，越深、越關心台灣」。

他說，每一個人都願意為台灣犧牲奉獻，台灣有需要，大家都願意付出ㄧ切，只要台灣安全、後代子孫能在，能在這塊土地繼續生存發展，這就是我們的精神。若有外來政權想要侵入台灣，很多人願意用一切力量守護台灣，就算身體欠安，也是要展現志氣，這就是台灣精神，「正月13，展現台灣的力量」。

他指出，但是大家對這場選舉要有三點正確認識，第一，這場選舉會影響台灣未來方向，是民主這條路繼續走，還是走回頭路，走回專制獨裁，還是要走入世界，還是要繼續走回頭路，鎖入中國，都由這場選舉決定，若你要拿出和平協議主張，還是一個中國原則、九二共識，未來邁向一國兩制，還是不敢說，只敢說兩岸一家親，「這款都不是台灣應該要走的路」，每一個所凝聚的力量、指出的方向，邁入世界，迎向未來，在民主道路上繼續壯大台灣，才是台灣應該要走的路。

他還說，這場選舉，也會影想後代子孫的幸福，民主體制是否能延續，最重要是會影響印太地區和平的穩定，全世界民主陣營站在一起，大家面對極權主義，菲律賓、日本、韓國都是如此，包括美國等，大家都挺在一起，另一方面提高自己國防力量，另一方面是肩膀「ㄍㄧㄥ作伙」。

他說，希望發揮民主陣營共同最大力量，以實力達到備戰、進行避戰，達到和平，實力得到的和平才是真正和平，所以面對這場選舉，只有一種選擇，一定要勝利，為了印太、子孫未來幸福，一定要贏得勝利。

第二，他說，這場選舉還在演變，還未決定，還在變化中，「到底是四組？咁ㄟ瞎齁康？」有那麼好康？還是三腳督，甚至有可能，最後只有兩組，我們要有心理準備，做最後準備，如果最後在野整合成一組，「我們馬西ㄇㄟ嘎贏（我們也是要給他贏）」，「我們的勝利不是建立在別人分裂身上，而是建立我們的團結、力量，在比任何一個的力量還大」，所以現在，總會成立，要盡全力宣傳及拉票，一直到最後勝利，不管在野黨任何變化。

他說，第三是，今年海外力量是破歷史、空前未有，這股力量是扮演相當關鍵角色，無論在野黨任何組合，我們一定會贏，不只總統高票當選、立委過半。

他強調，「不論在野黨如何組合我們一定會贏」，不只是總統高票當選，立委也要過半，這場選舉，不只總統要當選，國會要過半；他身為黨主席，單純靠民進黨，力量還是不夠，所以我提名時推出民主大聯盟，只要優秀人才都要一起守護台灣。