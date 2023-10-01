傑尼斯事務所於9月7日召開記者會，除了認了創辦人強尼喜多川的性侵事實並向社會大眾致歉外，還一併宣布社長一職將由東山紀之接任。未料，記者會後相關風波仍持續延燒，今(1)日再度被爆出公司的新名字將由粉絲決定，再度引發討論。

傑尼斯事務所日前召開記者會，一一回應由創辦人強尼喜多川的性醜聞事件，所延伸出的各項問題。未料，接任社長東山紀之在記者會上未正面回應「傑尼斯改名」以及包括原社長藤島茱莉景子繼續持有比例不低的股份、未清楚說明受害者權益補償等因素，使「傑尼斯受害者協會（ジャニーズ生加害問題当事者の会）」以及關注此事的社會大眾感到不滿，相關風波仍持續延燒。

事後，東山紀之看似態度軟化，於上月19日曬出聲明，宣布「更改公司名稱」並預計於明(2)日公布。據日媒《體育報知》報導，有知情人士透露，傑尼斯公司的新名稱將透過粉絲俱樂部約1000萬的註冊會員中，以「公開徵集提案」的方式決定，消息曝光後，在社群上引發討論。

相關消息釋出後，在X(前身為推特)上引發討論，還有不少網友以「#新公司名」的標籤發表自身的看法，表示：「雖然真相要等到明天才會知道，但我覺得公司以此決定新名稱的做法是『不負責任』且令人訝異的行為」、「性醜聞事件雖然招致不少批評聲，但可能也會有出路。然而，公司此舉是打算拋棄以名字賦予自律心的責任嗎？」不過，也有少數人提出相反的觀點，指出：「這或是一種聽取粉絲意見的方法。」

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