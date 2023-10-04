嘉義市今天正常上班上課 黃敏惠這麼說！ 11:502023/10/04 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市長黃敏惠今天說明全天上班上課的理由。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小犬颱風來襲，嘉義縣宣布今晚6時起停班停課，但嘉義市政府今天宣布，今（4）日全天照常上班、照常上課，市長黃敏惠說明，因為依據中央氣象署預報資料，嘉義市風力、雨量未達停班停課標準。 不斷更新》5縣市今晚停班課「嘉義市不跟進」颱風假一覽 4縣市明天已達放「颱風假」標準！最新風雨預測出爐 小犬明登陸達巔峰！專家曝「新竹以南」可能放颱風假 #小犬颱風 #嘉義市 #上班 #上課 #黃敏惠 也許您會感興趣 推薦閱讀 小犬颱風來了！嘉義縣宣布今晚6時起停班停課 12:272023/10/04 生活 雲林颱風假來了！4日晚間6點起停止上班、停止上課 12:082023/10/04 生活 小犬颱風逼近吹起強陣風 花蓮明照常上班上課 21:162023/10/03 生活 小犬來襲沿海風勢強 雲林、台南未達標準明天正常上班課 20:222023/10/03 生活 風雨漸增 屏縣宣布今晚6時停止上班上課 10:542023/10/04 生活 小犬來襲嘉義縣也公布了！ 明正常上班正常上課 20:122023/10/03 生活 4縣市明天已達放「颱風假」標準！最新風雨預測出爐 10:562023/10/04 生活 幼兒上課吃飯睡覺「屎味相伴」環保大隊：勸導不聽即可開罰 07:332023/10/04 社會 颱風假掰了！ 宜蘭未達天然災害標準 明正常上班課 20:012023/10/03 生活 別讓員工不開心！上班族快樂指數創3年新低 全球經濟釀超驚人損失 00:182023/10/04 財經 不在小犬颱風警戒範圍！ 北北基桃4日正常上班上課 20:042023/10/03 生活 小犬颱風來襲 台南「列警戒範圍內」全面戒備 10:082023/10/04 生活 小犬颱風要來了 許淑華提醒大家做好4事：別低估威力 11:062023/10/04 政治 台東颱風半天假幾點開始放？ 饒慶鈴回應了 11:142023/10/04 生活 小犬來襲停班課了！台南4日晚上6時起停班停課 10:432023/10/04 生活 小犬颱風逼近！花蓮沿海禁限區域拉封鎖線 岸巡勸離觀浪者 08:592023/10/03 生活 台東三仙台「鏡頭君」強勢回歸 迎戰小犬颱風 16:382023/10/03 生活 小犬撲台！文大宣布「遠距上課」挨轟 學生PO現場畫面：很多人搶糧 07:282023/10/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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