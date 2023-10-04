小犬颱風來襲，嘉義縣宣布今晚6時起停班停課，但嘉義市政府今天宣布，今（4）日全天照常上班、照常上課，市長黃敏惠說明，因為依據中央氣象署預報資料，嘉義市風力、雨量未達停班停課標準。

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4縣市明天已達放「颱風假」標準！最新風雨預測出爐
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