「lin bay好油」版主林裕紘遭檢調查出和國民黨許姓黨工涉嫌自導自演，綠營也彷彿也到槍，狂反攻國民黨要負責。甚至點名立院國民黨團總召曾銘宗是網軍頭，對此前立法院長王金平4日直言，此事件由國民黨跟民進黨的黨員聯手，要談負責，兩黨都要責任；王則認為這是個人行為，曾銘宗怎麼可能管得著個人行為？

王金平今受世界華人宗教研究學會邀請，赴政治大學發表「宗教與政治治理」演講，會後受訪被問及「lin bay好油」自導自演事件，是否會衝擊國民黨總統候選人侯友宜選情，王金平說，這跟他（侯友宜）沒有關係，這是黨員的個人行為，國民兩黨的黨員，兩個人一起合作的，兩個人都不正當，所以兩個人都要負責任。王金平說，要說黨有責任，兩黨都有責任。

民進黨4日公布林裕紘及國民黨黨工許哲賓的政治關係圖，並直指許哲賓為國民黨政策會黨工，國民黨政策會執行長曾銘宗就是抹黑產業鏈最大網軍頭。王金平被問及此事，替曾銘宗抱不平，強調民進黨牽連那麼遠，曾銘宗管得著許的個人行為嗎？

王強調，一個民進黨黨員，一個國民黨黨員，若要談負責，兩個黨都負責。要不然怎麼能夠管束到所有黨員的個人行為。