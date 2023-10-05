福斯商旅Caddy California車側上方遮陽棚，不論晴雨，可隨時隨地打造起美景環繞的戶外客廳，售價169.9萬元。（陳大任攝）

國內露營風盛行，但若想走就走、隨停隨宿還非得要有一台露營車才行，福斯商旅旗下California系列相當知名，但3 月發表Caddy California後，消費者有更為多元的選擇，品牌在7月宣布導入完整Level 2智能駕駛輔助系統，要以進口中型休旅級距唯一原廠露營車之姿，再度引領露營車市新風潮。

令人驚喜的是，Caddy California配備全面進化的「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，並且標配有Travel Assist智慧車陣穿梭系統，按下一鍵即整合ACC主動式車距調節巡航、Lane Assist車道維持及偏移警示，以及主動式車道修正輔助系統等多項功能。並藉由多功能攝影及雷達，於0-210km/h以內持續微幅修正方盤以維持於車道中央，大幅提升直覺便利的駕馭體驗。

另一大亮點是福斯商旅為Caddy California車主備妥的專屬露營配備，包含出遊必備的「伸縮式車側遮陽棚」、便利收納的「隱藏式戶外摺疊桌椅」，試駕車另選配有可提升舒適空間的「全景玻璃車頂」。車室內，標配符合人體工學的「碟型彈簧床架」，搭配「雙人摺疊臥鋪」，打造出一個舒適的兩人世界，有如迷你版的移動城堡，說走就走、隨停隨宿。

拉開側門，立刻成為開放式的小空間。（陳大任攝）

床墊尺寸1980x1070x45mm，可供兩人自在躺臥，所有車窗都有對應的遮光簾，確保車內隱私。（陳大任攝）

第二排座椅向下摺疊，拉開臥鋪，搖身變成舒適臥艙。（陳大任攝）

Caddy California另配置露營車必備的環艙遮陽簾、遮光置物袋、以及通風換氣紗窗，這些都是車宿時不可或缺的配件，不僅可保持車內通風確保空氣清新，更是讓乘員能帶在保有隱私下安穩入眠。此外，車內還有LED臥艙閱讀燈、LED尾門照明燈、230V歐規插座。車尾更具備獨一無二的行動迷你廚房「隱藏式流理台」，包含單爐烹飪瓦斯爐及餐具置放儲物區，整合於車身設計讓戶外生活更輕鬆愜意。

Caddy California擁有十款耀眼車色，包含金屬漆的古銅金、魅影紅、晴空藍、星空藍、璀璨銀、鏡色灰、漠地棕；珍珠漆的珍珠黑；素色漆的香草白，以及亮眼新色蘋果綠。這次實拍蘋果綠正逢豔陽高照，展現特有的光澤，相當搶眼。

露營車必備滅火器。（陳大任攝）

櫥櫃可收納餐廚具。（陳大任攝）

簡單幾個動作就能搭起戶外廚房。（陳大任攝）

福斯商旅Caddy California有多達十種車色選擇，試駕車為亮麗搶眼的蘋果綠車色。（陳大任攝）

台灣福斯商旅現正推出Caddy California輕鬆購車方案，其一為福斯財務「租賃式分期專案」，優惠包含低頭款、低月付（1萬9999元）輕鬆訂閱3年Caddy California，3年之後福斯財務提供保證買回專案（須符合車況及里程數等條件）。另外，還有福斯財務推出的「低利率專案」，搭配專屬低月付方案，再享福斯商旅品牌全險優惠。