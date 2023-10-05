躺平究竟能賺多少？馬來西亞有名乞丐於近日被拍到從袋子裡，掏出厚厚的紙鈔，慢慢結算「當天收入」，網友見到此景後，都驚呼太不可思議，還有人直呼「想轉行！」

據《中國報》報導，網路上近期瘋傳1支監視器影片，有名乞丐被拍到坐在角落裡，先從袋子拿出民眾捐贈的食物後，再慢慢打開袋子，結算「當天收入」，令人驚訝的是，1分多鐘的影片裡，他頻頻掏出一疊疊的紙鈔，幾乎沒停過。

網友見到此景後，都驚呼太不可思議，還喊「想轉行！」也有人笑稱，雖然每個人都只捐小額善款，但積少成多後，乞丐也會變富翁，「我們可以跟他們借錢，他們看起來還比我們有錢」。

但也有人怒批，此乞丐四肢完好，有謀生能力，不應該濫用民眾的同情心來謀生。事實上，過去曾有柬埔寨婦人偽裝成穆斯林，只為吸引更多人的同情，而他月薪的最高紀錄，竟可討到台幣8萬3000元，此行徑也讓網友難以苟同。

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