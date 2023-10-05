藍營立委參選人陳若翠也號召愛國機車族，一起慶祝中華民國的生日。（陳若翠提供）

內政部國慶籌備委員會已連3年將雙十國慶英譯為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」，前總統馬英九今年拒絕出席國慶大會。國民黨高雄市立委參選人李眉蓁抗議綠營刻意淡化國號、國旗及國歌，國慶日將發起「萬旗飄揚助陣」升旗活動，近日更勤練搖滾版國歌。另名藍營立委參選人陳若翠也號召愛國機車族，一起慶祝中華民國生日。

左楠區立委參選人李眉蓁提到，國慶日在即，但民進黨讓中華民國國號國旗國歌消失，引起前總統馬英九拒絕出席抗議後，又以直升機掛巨幅國旗、同步轉播左營玉山艦官兵唱國歌等方式回應外界質疑，拿忠貞愛國的「國軍弟兄」來當擋箭牌，這種欲蓋彌彰的行為，十分可笑。

因此，為了找回國家光榮感，李眉蓁發起國慶日當天在左營果貿社區舉辦升旗典禮，會場布置萬面國旗旗海飄揚，她也準備1萬支國旗在現場發送，更要親自領唱國歌。

特別的是，李眉蓁更勤練搖滾版國歌，要在當天高聲領唱，要替中華民國出一口氣，把國家的熱情找回來。現場練習片段昨在臉書曝光，她高亢激昂、熱力四射的演唱引來一片好評，網友紛紛留言大讚。

另外，國民黨高雄市第4選區立委參選人陳若翠發起雙十國慶「騎機車、拿國旗、逗陣行」活動，號召愛國機車族，10月10日上午9時從大寮包公廟出發，騎到林園區「市境之南樹」，揮舞巨幅國旗齊聲祝賀「中華民國生日快樂」，讓全台灣、全世界都能看見ROC。

陳若翠痛批，民進黨執政搞「去中化政策」，處心積慮想要消滅中華民國，今年國慶活動的官方宣傳網站又一次把「中華民國」國號、國旗、ROC等代表國家意象的符號不是隱藏就是消失不見，希望號召愛國人士透過活動展現「愛國家、護國旗」心意。