中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康今（11）日舉行「戰鬥藍再動員，國民黨要過半」記者會，召集全台33位國民黨立委參選人，一同發表共同政見草案，力拚達成政黨輪替、國會過半的主流民意。前立委蔡正元認為此舉是對的，並直言國民黨中央似乎沒在管立委選舉，若再這樣下去，國民黨將處於很高風險，「萬一總統選輸，立委也要大敗？」

2024總統大選進入倒數，前高雄市長韓國瑜近期與民眾黨總統參選人柯文哲會面、與國民黨總統侯友宜同台等，是否能拉抬選情，各界關注。蔡正元今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，韓國瑜是個活棋，但不該將其用至磨損，並認為若藍白最終比民調而柯輸了，此時侯韓配出征參選的力量多強仍要觀察，但若侯輸了，柯韓配的力量將橫掃天下，賴蕭配也難抵擋。

針對趙少康率領國民黨立委參選人發表共同政見草案，蔡正元認為此舉是對的，因國民黨中央似乎沒有在管立委選舉，若再這樣下去，國民黨將處於很高風險，「萬一總統選輸，立委也要大敗？」

蔡正元更直言，國民黨犯下戰略錯誤，要求黨籍立委參選人只能找侯友宜站台，壓縮了空間，使得許多民眾黨沒有提名的選區，完全沒有支持國民黨參選人的動力。