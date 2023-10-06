為慶祝光輝十月，基隆市政府於市區重要道路、辦公廳舍及聯外道路等處施掛國旗，5日市長謝國樑與發言人余治明聯袂主持活動記者會，宣布市府將於十月十日上午9時30分，在海洋廣場舉行「國慶升旗典禮活動」，謝國樑市長邀請前總統馬英九，參與基隆市舉辦的雙十國慶升旗，歡迎熱愛中華民國的市民及各界朋友共襄盛舉。

謝國樑指出，日前積極邀約前總統馬英九參加基隆的升旗典禮，終於獲得馬前總統辦公室的回覆，在雙十國慶當天出席國民黨中央黨部的升旗典禮後，馬前總統將會參加基隆市政府舉辦的國慶升旗典禮。基隆今年擴大辦理國慶慶祝活動，除了懸掛超過一千八面多面國旗，從高速公路或市區街道、建物都能見到國旗意象，期盼所有市民及國人都能共襄盛舉，慶祝國家一年一度的重要慶典。

市長謝國樑與市府發言人余治明，宣布市府今年將在海洋廣場舉行國慶升旗典禮外，並邀請馬前總統共襄盛舉。(圖/基隆市政府提供)

發言人余治明表示，國慶當天將帶來一系列繽紛活動，在9時20分開放民眾進到現場，由藝術表演家小宇的馬戲表演、瑪尼舞團及基隆土風舞者華麗舞蹈，並在「中華民國頌」、「梅花」等歌聲中安排國旗進場。10時10分會由在地合唱團擔任領唱，與眾人共同合唱國歌及國旗歌，另有知名體操教練喜德老師帶來動感活力體操，最後以大合唱表達對國家的祝福與感謝。

余治明提到，現場參與的民眾，將會發送一隻手搖小國旗，共同打造旗海飄揚的團結意象，數量有限，每人限領一份送完為止，歡迎市民發揮創意，以各種國旗元素裝扮參加慶典，一起迎接這項重要的慶祝節日。(基隆市政府廣告)