基隆市公益青年電動機車展示中心，日前在基隆台鐵南站正式開幕，市長謝國樑宣布，即日起開放符合資格的市民朋友在各區公所網站下載領表，申請人可在戶籍所屬區公所提出申請，除了減輕青年經濟負擔，也將強化社會公益善的循環，實現城市環境永續發展。謝國樑指出，希望首批車輛能在十月底交車，提供符合資格民眾前來申請，以倡導公益與環保的重要，目前把第一年車輛交付完成列為首要任務。

環保局長馬仲豪提到，「基隆市公益青年就業電動機車補助計畫」具備公益性質，同時兼顧「汰燃換電」的概念，希望符合中低收入戶資格，及平時有做公益習慣的青年朋友們踴躍申請。藉由展示中心可讓民眾近距離看到公益電動機車光陽Ionex、中華eMOVING之車型。現場駐點工作人員也會為民眾解說申請流程及專案車款詳細資訊，以期協助申請人盡快拿到電動機車。展示中心開放時間為，09:30~17:30，會有志工進行現場服務，17:30-20:30車輛廠商也會一同協助。

(左起)民政處長張淵翔、環保局長馬仲豪、社會處長楊玉欣、市長謝國樑、中華汽車協理廖景雲、Ionex光捷副總經理謝俊弘及議員郭美秀一起宣傳公益電動機車補助計畫。(圖/基隆市政府提供)

Ionex光捷副總經理謝俊弘表示，基隆市公益青年電動機車是全國首開先例，對於未來發展樂觀其成。中華汽車協理廖景雲則指出，這項計畫結合青年公益與綠色運具推廣，特別具有意義。未來企業與市府將陸續在信義區、安樂區及八堵完成三座快充站，另在十月將建置二十處新的補電友善插座，便利民眾外出充電。

環保局說明，「基隆市公益青年就業電動機車補助計畫」為方便市民申請，符合資格者可於各區公所網路下載表單，或於上班時間，臨櫃至戶籍地區區公所領取填寫並繳交申請資料。符合條件之申請人須出生於民國78年至92年，戶籍須於108年12月31日前設籍在基隆市，且連續在籍之青年。補助對象及優先順序以中低、低收入戶之基隆市青年為優先，加入申請後，須加入本市公益服務行列，獲得補助日起，連續5年且每年須完成4小時以上服務時數。

基隆公益青年電動機車展示中心實景。(圖/基隆市政府提供)

環保局補充提到，這項補助計畫將推動1萬2000輛燃油機車(108年12月31日(含)以前之燃油機車)汰除換購電動機車，亦可使基隆市電動機車普及率占比達10%以上。總減碳效益約等於2萬7600噸二氧化碳，相當於70座大安森林公園之年吸碳量。除了提高低碳及電動運具普及率，並輔以社會公益活動、減輕青年就業負擔及帶動本市經濟，同時達到降低基隆市空氣污染物、緩解車輛噪音等多面向的政策目標，以期達低污染物排放、維護生活環境、國民健康及提高生活品質。(基隆市政府廣告)