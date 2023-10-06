沙發是家中除了床以外，一生接觸最多的重要家具，也因為使用頻繁、容易藏污納垢，不僅會影響沙發壽命，也容易孳生細菌、影響健康。沙發是家中除了床以外，一生接觸最多的重要家具，也因為使用頻繁、容易藏污納垢，不僅會影響沙發壽命，也容易孳生細菌、影響健康。信義居家提供簡易沙發維護3撇步：留意沙發擺放位置、日常擦拭除塵、依材質選擇清潔方式，讓民眾輕鬆保養家中沙發，同時也保持環境整潔。

由於沙發在定位後，通常不會移動，因此信義居家建議沙發維護第一步是留意擺放位置，信義居家表示，沙發與牆面須保持距離，避免吸收牆壁表層水氣，造成發霉；同時盡量避開陽光直射的地方，以免褪色變質。

此外，因沙發是家中最多人會接觸、使用頻率較高的家具，除了毛髮皮屑掉落，若習慣在沙發上飲食，也會產生食物碎屑，故沙發維護第二步，便是養成日常表面擦拭和縫隙清潔等簡易除塵習慣，盡可能減少異物堆積甚至產生異味。

沙發維護的第三步，則是依材質選擇適合的清潔方式。在購入沙發時應與家具商確認材質適用的清潔方式，例如布沙發是否可水洗或要用乾洗；皮沙發僅能以清水擦拭不可使用化學清潔劑，以免表層裂化；木沙發應避免強力清潔劑傷害表面塗層，失去原有色澤。

信義居家建議，家中沙發除日常維護外，建議固定一段時間尋求專業團隊，透過專業機器與清潔劑進行深度清潔，延長沙發的使用壽命、維持客廳整潔避免孳生病菌或害蟲影響健康。