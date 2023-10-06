2024在野整合成熱議話題，民眾黨總統參選人柯文哲喊出，民調高的一方當正的，輸的一方推薦副手人選，並坦言有可能正副「一藍一白」；對此，入口網站《YAHOO》今起對此進行網路民調，詢問網友「民眾黨提議民調來決定藍白合正副總統人選，你是否贊成？」截至今15時30分止，共有1900人進行投票，結果有52.8%網友表示非常贊成。

柯文哲日前掀底牌，拋出藍白「比民調」，輸的退選，但他在美西時間4日晚間出席南加州選哲之友會受訪時解釋，自己同意在野應該整合出一組勝選機率最高的組合，總是要有一個公開、公平的比賽規則，主張比民調，高的一方當正的，輸的一方可以推薦副手人選。

《YAHOO》今起詢問網友「民眾黨提議民調來決定藍白合正副總統人選，你是否贊成？」截至今15時30分止，有52.8%網友表示非常贊成、13.5%還算贊成、10.8%不太贊成、17%非常不贊成、5.9%不知道/沒意見。

至於詢問「你是否看好藍白合？」結果有30.6%為非常看好、29.9%還算看好、18.1%不太看好、16.6%完全不看好、4.8%不知道/沒意見。