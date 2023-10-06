現職新北市消防局的消防員王瑞妤分享她的轉職心得，鼓勵女性突破生理上的不足。（柯毓庭攝）

新北市社會局今(6)天舉辦新北「新北女孩多元培力、女力無限成果發表會」，邀請新北副祕書長龔雅雯、消防員王瑞妤參與，分享身為女性在職場的心得，鼓勵女孩打破女性傳統的框架，發展無限可能。

龔雅雯說，她從事公職超過20年，之前在教育部高等教育司服務，負責籌辦大學，踩著高跟鞋照樣進工地。擔任新北市教育局長時，同仁說是有史以來第一位女性教育局長，她說，「女性的優雅來自於自信，女性細膩的特質，可以與男性互補」。

曾為林口長庚醫院護理師、現職新北市消防局的消防員王瑞妤則分享她的轉職心得。她說以前在當護理師時，因為想開救護車一腳踏入消防人生，才發現原來消防衣這麼重，原本也懷疑自己是否能穿起這麼重的消防設備，「後來覺得要對得起自己、要讓自己不受傷，就去練體能」，鼓勵女性突破生理上的不足。

社會局長李美珍表示，新北女孩培力計畫今年與許多單位合作，除了環宇文教基金會安排女孩參訪消防局外，天元慈善功德會與新北高工汽車科合作教導女孩電腦3D繪圖，家樂社區關懷協會藉由溯溪等戶外冒險活動，提升女孩自信。

李美珍另外提到，合作對象還有IPOWER培力學社，結合SDGs培力女孩，帶入木工與裁縫元素，讓男女體驗不同的領域，突破性別框架，勵馨基金會則走入校園舉辦青少年愛情樣貌特展，引導學生思考性別意識。